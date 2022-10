Brocchi: “Il Milan ha creato qualcosa di unico. Lo scudetto è il premio”

Cristian Brocchi, ex allenatore e calciatore rossonero, ha parlato di un Milan che ha creato qualcosa di unico e in cui c'è armonia

Cristian Brocchi , ex allenatore e calciatore rossonero, ha parlato di un Milan che ha creato qualcosa di unico e in cui c'è armonia. Queste le dichiarazioni rilasciate a 'Sportitalia'.

"Il Milan può ripetersi perché ha creato qualcosa di bello e importante. Per vincere serve avere una società che ha delle idee ben chiare, scegliere un allenatore che lavora per lui prendendo giocatori con le caratteristiche giuste per il suo modo di vedere calcio. Lo hanno difeso quando dovevano difenderlo, i giocatori vedono che c'è armonia tra Maldini, Massara e Pioli: questo si trasmette. Hanno creato qualcosa di unico e di bello e sono stati premiati con lo scudetto e potranno ripetersi".