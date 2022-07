Brio: “Il calciomercato andrebbe accorciato, ecco i motivi”

Sergio Brio, ex stopper della Juventus, ha detto la sua sulla finestra estiva di calciomercato, che secondo lui andrebbe accorciata di parecchio. Queste le sue dichiarazioni a TMW Radio: "Io diffido sempre delle notizie di mercato quando è ancora aperto, il mercato poi quest'anno sarà strano. Gli allenatori iniziano con giocatori che forse andranno via e poi ne arriveranno altri che magari non avranno fatto nemmeno la preparazione. Il mercato andrebbe accorciato perché gli allenatori sono in difficoltà anche se non lo dicono". MERCATO MILAN e TOP NEWS – Nuova amichevole per i rossoneri, futuro incerto per Messias >>>