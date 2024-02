Brambati: “Fossi conte non andrei al Milan. Non mi fido di Moncada”

CONTE O MOTTA PER JUVE E MILAN? – «Se fossi alla Juve non avrei alcun dubbio di riportare Conte. Non solo perché ridò motivazioni all’ambiente, ma anche perché è un usato sicuro per ritornare a vincere in fretta. Dopo tre anni di Allegri hai speso tanto, non quest’anno, e hai vinto zero. Io riporterei uno che sa mettere le mani in un ambiente che conosce. Magari è uno un po’ ingombrante, ma per tornare a vincere fai questo e altro. Thiago Motta sarebbe una scelta differente».

SUL MILAN – «Se Pioli va via, chi sceglie tecnicamente quali giocatori devono arrivare? Io ancora non l’ho capito. Mentre alla Juve ci sono Elkann e Giuntoli, all’Inter Marotta, al Milan si fanno tanti nomi, son ostati mandati via Maldini e Massara che decidevano, oggi non c’è una figura autorevole che possa fare certe scelte. Non mi fido di Moncada che è un talent scout e non c’entra nulla. Mi sembra ci sia un po’ di confusione nella società Milan. Io consiglierei ad Antonio di non andare in una società dove c’è confusione». LEGGI ANCHE: Milan, De Zerbi ‘chiama’. Si complica un rinnovo importante? E Cardinale …

