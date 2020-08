Braida racconta: “Due retroscena sui primi anni di Gattuso al Milan”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Ariedo Braida, ex direttore sportivo del Milan, ha parlato al quotidiano “Libero” di alcuni argomenti d’attualità rossonera. Questo un estratto della sua intervista, riguardante Rino Gattuso: il suo passato da calciatore milanista, e ora la carriera da calciatore.

Sull’acquisto di Gattuso calciatore: “ll primo anno con Zaccheroni giocava poco ed era scontento, così un giorno lo presi da parte e gli dissi: ‘Ragazzo, vedi che noi ti abbiamo preso per giocare 10 anni al Milan. I campioni sanno aspettare l’occasione giusta’. E fu così, perché da quel momento scattò in lui una consapevolezza diversa, che l’ha portato a essere uno dei centrocampisti più forti al mondo per un decennio”.

Sul Gattuso allenatore: “È un grande uomo e non avevo dubbi che potesse fare benissimo anche sulla panchina del Napoli. Ha idee e personalità per reggere le pressioni di una piazza del genere. D’altronde parliamo di un professionista dallo spessore umano eccezionale, basti pensare al gesto di rinunciare a due anni di contratto purché i suoi collaboratori fossero pagati, quando lasciò il Milan. Da giocatore, poi, quante vittorie insieme…”.

