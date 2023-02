Braida: “Kvaratskhelia può fare una carriera come Kakà e Shevchenko”

Ariedo Braida, ex dirigente del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui paragona Kvicha Kvaratskhelia a Kakà e Andriy Shevchenko

Ariedo Braida, ex dirigente del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss, soffermandosi in modo particolare sul Napoli. Tra i tanti temi toccati, risulta interessante soprattutto quello relativo al georgiano Kvicha Kvaratskhelia. L'attuale dirigente della Cremonese ha sostenuto che l'attaccante dei partenopei potrebbe fare una carriera come quella di due leggende rossonere, Kakà e Andryi Shevchenko. Di seguito le sue parole.