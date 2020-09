Brahim Díaz: “Con il mix di esperti e giovani si possono fare grandi cose”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Brahim Díaz, classe 1999, è giunto in prestito secco dal Real Madrid. Il fantasista spagnolo del Milan ha parlato ai microfoni di ‘Sport Mediaset‘. Interrogato sugli obiettivi della squadra di Stefano Pioli in questa stagione, Brahim Díaz ha risposto: “Vediamo partita dopo partita e cerchiamo di conquistare tutti insieme per vincere quello che si potrà vincere e con questo mix di esperti e giovani si possono fare grandi cose”. LEGGI QUI L’INTERVISTA INTEGRALE DEL GIOCATORE >>>