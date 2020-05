Borini: “Juric mi disse che al Milan non si capiva cosa fossi davvero”

MILAN NEWS – Fabio Borini è stato acquistato nell’estate del 2017 dal Milan cinese capitanato da Fassone e Mirabelli. Da lì in poi ha iniziato a girovagare per diverse zone del campo, non giocando praticamente mai da attaccante, in teoria il ruolo ricoperto dall’inizio della sua carriera. L’ex numero 11, in diretta Instagram, ha raccontato un dialogo avuto con il suo attuale allenatore Ivan Juric: “In questo momento gioco nel mio ruolo, mettendo a disposizione le mie caratteristiche, anche difensive. Il pressing che ci chiede il mister ha connotazioni difensive, anche se non sembra. Se giochi nel tuo ruolo riesci ad esprimerti per quello che sei. Il mister mi disse che al Milan non si capiva cosa fossi davvero, nonostante dessi il massimo, perché fa parte del mio carattere essere generoso”.

