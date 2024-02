Bologna, Zirkzee: “Settimana fantastica. Vogliamo finire …”

Zirkzee: "Vogliamo raggiungere la miglior posizione possibile"

"Siamo orgogliosi di noi, oggi non era facile battere la Lazio. Sapevamo che è molto forte ma abbiamo ottenuto una grande vittoria di squadra. Sono contento di essere tornato al gol soprattutto perché ho aiutato il gruppo a fare il risultato. È stata una settimana fantastica, siamo contenti per i nostri tifosi, loro sognano in grande ma noi pensiamo sempre gara per gara, lavoriamo in settimana e a fine stagione vogliamo raggiungere la posizione più alta possibile. L'abbraccio col mister a fine partita è stato il modo migliore per festeggiare questi tre punti".