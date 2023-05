Bologna, Thiago Motta: “Arnautovic? Ho detto le cose come stanno”

Thiago Motta , allenatore del Bologna , è ritornato a parlare dell'attaccante Marko Arnautovic dopo che negli scorsi giorni aveva sostenuto come l'austriaco meritasse di giocare in Europa. Il tecnico dei felsinei, prima del match contro la Cremonese , ha parlato ai microfoni di 'DAZN' sostenendo come lui abbia solo riportato la realtà delle cose e cme non abbia bisogno di passare alcun messaggio tramite la stampa. Di seguito le sue parole a riguardo.

Le parole di Thiago Motta su Marko Arnautovic

"Non ho bisogno di passare il messaggio tramite voi, è la realtà delle cose. Adesso lui è pronto a lavorare per il Bologna come per il resto della squadra". Ecco come e dove vedere Milan-Sampdoria in tv o in diretta streaming >>>