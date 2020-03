Bojan: “Al Milan grande sfida. Eravamo un bel gruppo”

NEWS MILAN – Nella stagione 2012-2013, Bojan Krkic ha giocato con il Milan. In un’intervista a La gazzetta dello Sport, l’ex talento spagnolo ha ricordato quel periodo rossonero: “È stato bello giocare in uno stadio come San Siro, una grande sfida“.

Era il Milan di Massimiliano Allegri, che chiude il campionato al terzo posto. Bojan ricorda anche alcuni dei compagni con i quali ha giocato e legato di più: “Eravamo un bel gruppo. Ricordo Yepes, Zapata, Prince Boateng, anche Balotelli. Mi è servito molto a livello personale”. Nel frattempo arrivano approfondimenti dell’ultim’ora riguardanti il Milan >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android