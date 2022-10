Boban: “Dopo Pirlo, il nulla: il talento italiano ucciso nei vivai”

Zvonimir Boban, ex centrocampista ed ex dirigente del Milan, ha parlato della brutta situazione in cui versa il calcio italiano. L'invettiva

Daniele Triolo

Zvonimir Boban, ex centrocampista ed ex dirigente del Milan, ha rilasciato un'intervista a 'Radio Anch'Io Sport', trasmissione in onda sulle frequenze di 'Rai Radio 1'. Ecco cosa ha dichiarato l'attuale responsabile del calcio in UEFA sulla situazione in cui versa, attualmente, il calcio nel nostro Paese.

"Dopo Andrea Pirlo l'Italia non ha avuto più un grandissimo talento. Sono passati vent'anni, è stato ucciso il talento italiano nei vivai. Per l'Italia ci vogliono 10-15 anni per tornare al top, al livello dell'Inghilterra. Poi bisogna cercare di fare questi stadi che sono ormai imprescindibili".