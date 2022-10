Boban: “Milan, quanto vuoi investire per tornare al top? Pensa in grande”

Zvonimir Boban, ex centrocampista ed ex dirigente del Milan, ha parlato del percorso di crescita del club di Via Aldo Rossi. La sua opinione

Zvonimir Boban, ex centrocampista ed ex dirigente del Milan, ha rilasciato un'intervista a 'Radio Anch'Io Sport', trasmissione in onda sulle frequenze di 'Rai Radio 1'. Ecco, dunque, cosa ha dichiarato l'attuale responsabile del calcio in UEFA sul processo di crescita del Diavolo di Stefano Pioli.