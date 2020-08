Boban: “Ibra fa la differenza da solo. Rebic? Sorpresi dai suoi miglioramenti”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Dopo le parole rilasciate alla Gazzetta alcuni giorni fa, è intervenuto in esclusiva al ‘Corriere del Ticino’ Zvonimir Boban tornando sul suo addio al Milan e sulle ottime prestazioni rossonere nel post Lockdown.

L’ex dirigente croato ha parlato in particolare anche del rendimento avuto da Zlatan Ibrahimovic e Ante Rebic, fortemente voluti da Boban: «Ibra è un fenomeno e con lui è cambiato tutto. Ha fatto la differenza da solo, ma al di là di questo lui migliora tutti quelli che gli stanno attorno. Come fa? Beh, è intelligentissimo: vede il gioco prima degli altri. Rebic, per contro, ha fatto cose straordinarie dopo aver ingiustamente sofferto all’inizio della sua avventura. Siamo rimasti tutti sorpresi dai miglioramenti fatti e dalla continuità di rendimento ad altissimo livello. Parliamo pur sempre di un vicecampione del mondo, un giocatore di esperienza e carattere».

