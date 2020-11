Boateng: “Via dal Milan? Ho sbagliato. Galliani è ancora arrabbiato” | News

Ultime Notizie Milan News: il rimpianto di Boateng

MILAN NEWS – Kevin Prince Boateng, calciatore del Monza, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di DAZN. L’ex rossonero si è soffermato sulla sua bellissima esperienza al Milan: “I compagni con i quali mi sono trovato meglio? I momenti migliori della mia carriera riguardano il Milan, abbiamo vinto coppe e siamo diventati tutti amici. Guardando indietro ho sbagliato ad andare via, Galliani è ancora arrabbiato (ride)”.

Sul moonvalk a San Siro: "Serata pazzesca. Non mi ero preparato, me l'han detto poco prima della partita che l'avrei fatto: non ero preparato, all'ultimo ho scoperto che c'era il vestito pronto ed un palco, quindi è stato tutto naturale, è uscito così. Forse è stato il momento con più pressione della mia carriera: 85 mila persone che mi fissavano! Michael Jackson rappresenta tutto per me: ho pianto come un bambino quando è morto, le sue canzoni sono state fondamentali per la mia vita, è un idolo, un mito per me".