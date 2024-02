Bisantis: “Spalletti vuole che la Nazionale sia sua. Sui convocati…”

Intervistato a Tmw Radio, Giuseppe Bisantis ha parlato di Luciano Spalletti , ct della Nazionale , e dei possibili convocati per la prossima sosta: "Spalletti vuole essere lui il leader del gruppo che allena, ricorderete il fatto con Totti. Vuole far capire che la Nazionale è sua. Sul discorso della playstation vi posso dire che non è che si possono cambiare le generazioni. Io penso che lui volesse accentrare l’attenzione facendo capire che la Nazionale è lui".

Infine, il noto giornalista ha concluso: "Convocati? Difficile dirlo a fine febbraio. Ci sono ancora tutte le coppe e ci saranno, purtroppo, gli infortuni. Se si va a scavare nell’U21 si trova qualche talento come Baldanzi. Per me uno che potrebbe entrare a sorpresa è Kayode. Su quel ruolo siamo abbastanza coperti ma è un giovanissimo che sta facendo bene in tutte le Nazionali inferiori". LEGGI ANCHE: Lazio-Milan, le parole di Pioli nella conferenza stampa della vigilia >>>