Bigon: “Avere un derby in semifinale di Champions sarebbe bellissimo”

Albertino Bigon, ex calciatore del Milan ed ex allenatore del Napoli, ha rilasciato delle dichiarazioni sui sorteggi di Champions League

Intervistato da 'La Gazzetta dello Sport', Albertino Bigon ha parlato del quarto di finale di Champions League tra Milan e Napoli. Queste le dichiarazioni del doppio ex: "Chi arriva meglio? Difficile dirlo anche perché in qualche settimana tutto può cambiare, però è ovvio che la classifica della Serie A finirà con l’incidere sulla marcia di avvicinamento a questo match e comunque...forza Inter, avere un derby anche in semifinale sarebbe bellissimo". Mercato Milan, vice Theo Hernandez: due soluzioni e una sorpresa.