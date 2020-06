Biglia: “Vivere il calcio con passione, dando il massimo: mai accontentarsi”

MILAN NEWS – Ieri Lucas Biglia e Matteo Gabbia hanno incontrato in un webinar dal titolo “Lo Sport cambia la vita” circa 200 ragazzi che frequentano i corsi e le attività organizzate dalla onlus Cometa, una realtà di famiglie impegnate nell’accoglienza di bambini e ragazzi.

Biglia ha parlato così ai ragazzi: “Ho sempre cercato di vivere il calcio con passione e di cogliere ogni opportunità pensando sempre che fosse l’ultima. Fin da bambino ho sempre dato il massimo, soprattutto nelle difficoltà e quando dai tutto te stesso non puoi avere rimpianti. Ho trovato tanta gente che mi ha aiutato nel mio percorso di crescita, indicandomi soprattutto gli errori: questo è stato fondamentale per diventare quello che sono e trovare il mio equilibrio, la mia tranquillità. Questa è la chiave, dare il massimo in ogni cosa che si fa ed essere in pace con sé stessi”.

Biglia ha poi aggiunto che non bisogna "mai accontentarsi perché la voglia di migliorare in ogni ambito della vita è la scintilla che ti fa dare sempre qualcosa in più. Fuori dal campo, la cosa che conta di più è essere sempre me stesso, essere Lucas, indipendentemente dalla fama e dalla notorietà che il calcio mi ha dato".