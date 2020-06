Biasin: “Quarantena? Credo si arriverà a isolare solo il singolo positivo”

ULTIME NEWS – Il noto giornalista e tifoso dell’Inter, Fabrizio Biasin, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, e ha parlato della ripartenza del calcio, in modo particolare dell’eventualità che tutta una squadra debba essere messa in quarantena in caso di un positivo al Covid-19.

Ecco le parole di Biasin: “Ho la sensazione che il tema quarantena di squadra possa essere rivisto, specie se i numeri si abbasseranno ancora. Se permarrà questo protocollo o facciamo finta di niente e arriviamo in fondo oppure non si finisce. Credo si arriverà all’isolamento del singolo”.

