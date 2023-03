Bertoni: “Napoli, Kvaratskhelia straordinario”. E su Retegui …

Il campione del mondo argentino ha poi continuato parlando di Mateo Retegui, attaccante classe '99 accostato al Milan: "È bravo, è forte, va su tutti i palloni, un goleador, lo vedrei bene alla Fiorentina per esempio. In Argentina ci sono tanti bravi giovani con doppia nazionalità. Lui è un ragazzo giovane che si può preparare per il futuro: è un giocatore forte, con il fiuto del gol e forte fisicamente. Se si abitua al calcio italiano non dico che diventerà Batistuta, però è davvero bravo".