Bertolacci: “Al Milan mi erano state fatte delle promesse poi non rispettate”

Andrea Bertolacci, centrocampista del Kayserispor, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito alla sua esperienza al Milan

Tante ombre e poche luci per Andrea Bertolacci durante la sua avventura al Milan, club con cui ha militato dal 2015 al 2017 per poi disputare un'altra stagione, quella 2018-2019. Oggi gioca in Turchia nel Kayserispor, squadra che occupa la dodicesima posizione nella Super Lig. In merito alla sua esperienza al Milan, Bertolacci ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di 'gianlucadimarzio.com': "Quando arrivi a Milanello ti accorgi che è un altro mondo. Organizzazione, ritmi di lavoro e cura dei dettagli, tanta roba. Purtroppo le cose non sono andate per il verso giusto, ma la colpa non è stata solo mia".