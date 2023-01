Bastoni: “Conosciamo bene il Milan, ma noi dobbiamo giocare da Inter”

Intervenuto ai canali ufficiali dell'Inter, Alessandro Bastoni ha parlato della finale di Supercoppa di stasera contro il Milan. Queste le sue dichiarazioni: "Conosciamo bene il Milan e le sue qualità, ma noi dobbiamo giocare da Inter: non sarà una partita facile, lo sappiamo, ma ce la metteremo tutta. Il derby è sempre il derby! Però vogliamo alzare la Supercoppa e centrare un risultato positivo per dare una spinta alla squadra. L’anno scorso al gol di Sanchez l’emozione è stata unica, soprattutto festeggiare davanti ai nostri tifosi: è stata una battaglia dal primo all’ultimo minuto". Dove vedere Milan-Inter in tv o diretta streaming: Rai o Mediaset? >>>