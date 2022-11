Baresi: “Ho pianto tanto nella mia partita d’addio. Un pianto di gioia”

Franco Baresi, ex capitano del Milan ed oggi vicepresidente rossonero, ha ricordato i momenti del suo addio al calcio giocato, nel 1997

Franco Baresi, ex capitano del Milan ed oggi vicepresidente onorario del club rossonero, ha rilasciato un'intervista in esclusiva al 'Corriere della Sera' oggi in edicola (LEGGI QUI LA VERSIONE PIÙ COMPLETA). Baresi ha confessato al quotidiano generalista di essere un uomo d'emozioni e, nello specifico, ha voluto ricordare due aneddoti rossoneri.