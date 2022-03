Balotelli: “Nessun tifoso del Milan mi odia, con l’Inter ho sbagliato”

Mario Balotelli ha raccontato la differenza di rapporto con le tifoserie di Milan e Inter, ma anche un retroscena su Massimo Moratti

"Presi male i fischi, sarebbe stato bello vestire a lungo la maglia dell'Inter, l'obiettivo era quello con Moratti. Inarrivabile come persona, mi regalò una moneta d'oro e la posseggo ancora. Non capivo tutta quella fiducia e quando feci vedere quella medaglia a Materazzi mi disse che l'aveva regalata solo a Ronaldo, Adriano, Recoba e Ibrahimovic. Mi disse che se me l'aveva regalata un motivo particolare c'era".