Ballotta: “Maignan per Leao? Come il mio assist per Asprilla a Parma”

Marco Ballotta, ex portiere in Serie A, tra le altre, di Parma, Inter e Lazio ha ricordato ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport', quanto accaduto nel 1992 in Emilia. Grazie al gol del Milan realizzato da Rafael Leao su assist del portiere Mike Maignan. Queste le dichiarazioni di Ballotta.

Sul gol di Faustino Asprilla in Parma-Sampdoria del 6 dicembre 1992: "Ho visto il gol di Rafael Leao su lancio di Mike Maignan e subito mi è tornata in mente l'azione che abbiamo disegnato io e Asprilla, sempre contro la Samp. Calcio d'angolo per loro, area affollata, io esco e blocco il pallone. Vedo Tino che scatta e lo pesco con un lancio lungo e preciso. Poi ci pensa lui a battere in velocità i difensori. Tre tocchi e uno a zero per noi. Il massimo".

Sulla prima rete in Serie A segnata in quella maniera: "Non so se fu proprio la prima. Di sicuro ce n'erano state poche. I portieri di solito rinviavano lungo e alto, non andavano a cercare il compagno. Pensavano a spedire più lontano il pallone. Al principio degli anni Novanta, anche perché nel nostro campionato arrivò un portiere come Taffarel che era brasiliano e con i piedi ci sapeva fare parecchio, ci fu un'inversione di tendenza. Io mi allenavo sempre con Taffarel, cercavo di rubargli qualche segreto. Tecnicamente me la cavavo e cominciai a tentare qualche rilancio un po' particolare".

Sullo schema provato in allenamento: "Provavamo tutto per mandare l'attaccante all'uno contro uno contro il difensore. Se questo attaccante era Asprilla, si era certi che sarebbe arrivato al tiro. Era così veloce che, per fermarlo, servivano le fucilate! Il rinvio diventava normale giocata, come se fosse il lancio di un difensore o di un centrocampista". Milan, le top news di oggi: esclusiva Buriani e il futuro di Kessié.

