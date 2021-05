Atalanta-Milan, R. Gentile: “I rossoneri devono vincere a tutti i costi”

Le ultime notizie sul Milan. Riccardo Gentile ha analizzato il prossimo match di campionato dei rossoneri contro il Milan

Riccardo Gentile, intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24, ha parlato della prossima sfida tra Atalanta-Milan, gara che vale una stagione intera per i rossoneri. Queste le parole del giornalista. "L'Atalanta ha dimostrato di essere forte anche con le riserve. Anche se Gasperini dovesse decidere di dare spazio contro 'il Diavolo' a qualche seconda linea, per il Milan sarebbe una partita molto complicata. I rossoneri devono vincere a tutti i costi. Per la stagione del Milan, sarebbe un vero peccato uscire dalle prime quattro all'ultima giornata". Intanto clamorosa notizia su Arnault, accostato al Milan per mesi e mesi.