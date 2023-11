Newcastle, Ashworth: “Cosa sapeva il Milan di Tonali? Difficile dirlo”

Dan Asworth , direttore sportivo del Newcastle , ha parlato a margine dell'allenamento delle 'Magpies', rispondendo ad alcune domande dei giornalisti presenti. Il dirigente ha toccato anche il tema Sandro Tonali , spiegando come non sia facile capire se il Milan sapesse qualcosa della vicenda. Ecco le sue parole a riguardo.

Le parole di Dan Ashworth su Sandro Tonali

"Cosa sapeva il Milan al momento della trattativa? È davvero difficile per me entrare nel merito di quello che fanno o non sanno gli altri club. Tutto quello che possiamo fare è guardare alla nostra indagine interna e al nostro processo interno".