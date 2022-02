Antonini: “Milan-Udinese? Colpire e gestire. Su Maignan …”

Luca Antonini, ex terzino del Milan, ha parlato della reazione che si attende venerdì a 'San Siro' dalla squadra di Stefano Pioli

Luca Antonini , ex terzino del Milan , ha rilasciato un'intervista in esclusiva ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ( LEGGI QUI LA VERSIONE INTEGRALE ). In merito alla squadra di Stefano Pioli ed a quello che ci si può aspettare dal prossimo match di campionato contro l' Udinese , Antonini ha risposto quanto segue.

"Un gruppo di nuovo in controllo, che sa colpire e poi gestire. La lezione di Salerno servirà a tanti giocatori, anche a chi magari frequenta la Serie A da meno tempo. Come ad esempio Mike Maignan: nel nostro campionato non puoi permetterti di abbassare la guardia. Se il Milan riuscirà a stare sul pezzo, contro chiunque e per 95 minuti, avrà le armi per restare davanti fino alla fine". Milan, le top news di oggi: novità Ibrahimovic. Accostato Berardi.