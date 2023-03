Ancelotti: “Modric sta parlando con il club, farà la scelta giusta”

Tra i giocatori cardine del Real Madrid, uno dei più importanti anche e soprattutto per l'economia del gioco è sicuramente Luka Modric. Il suo contratto con i club spagnolo è in scadenza e, nonostante vada per i 38 anni, le probabilità che prosegua il proprio percorso con la camiseta blanca sembrano essere abbastanza elevate. In merito alla questione è intervenuto anche il tecnico delle merengues Carlo Ancelotti che, come riportato da Fabrizio Romano sul proprio profilo Twitter, si è detto fiducioso che il croato faccia la scelta giusta. Di seguito le sue parole.