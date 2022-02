Ancelotti: “Licenza scaduta? Malinteso tra Assoallenatori e UEFA” | News

Carlo Ancelotti, oggi sulla panchina del Real Madrid, ha fatto chiarezza in merito alle voci sulla sua licenza da allenatore scaduta

Ha fatto scalpore la notizia che riguarda la licenza da allenatore scaduta di Carlo Ancelotti. Proprio l'ex tecnico del Milan, oggi sulla panchina del Real Madrid, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito a questo episodio durante la conferenza stampa alla vigilia del match di Coppa del Re contro l'Athletic Bilbao. Queste le parole di Ancelotti: "Ho fatto un corso a ottobre, è stato un problema di comunicazione tra Assoallenatori e UEFA. Sono una persona che cerca di rispettare la legge, forse non sempre ci riesco ma credo ci sia stato un malinteso. La licenza era in scadenza ma fortunatamente l'Associazione allenatori spagnola mi ha fatto fare un corso a ottobre, devo ringraziare i miei colleghi spagnoli per quel corso. Deve esserci stato un malinteso con l'Uefa".