Ancelotti: “Le italiane si stanno ben comportando in Champions League”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l'allenatore del Real Madrid Carlo Ancelotti ha rilasciato alcune dichiarazioni sul cammino delle italiane in Champions League. L'ex tecnico del Milan ha sottolineato come tutte stiano facendo bene e come un eventuale presenza ai quarti di Inter e Napoli, oltre al Diavolo già presente, sarebbero un ottimo segnale per il calcio italiano. Di seguito le sue parole.