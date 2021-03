Amelia: “Senza senatori il Milan non è stato più lo stesso” | ESCLUSIVA

Amelia: “I senatori erano importanti anche fuori dal campo”

Intervenuto direttamente ai nostri microfoni, l’ex portiere del Milan Marco Amelia ha parlato, tra le tante cose, anche di com’era cambiata la squadra con gli addii dei senatori, di Ibrahimovic e Thiago Silva. “Abbiamo un po’ perso, non solo dopo le cessioni di Ibra e Thiago ma anche quando i big dello spogliatoio, soprattutto coloro che erano i trascinatori, lo zoccolo duro dello spogliatoio hanno praticamente smesso di giocare. Mi riferisco a giocatori importanti come Nesta, Gattuso, Zambrotta, Van Bommel, Inzaghi e Seedorf che erano importanti non solo in campo ma anche fuori dal campo”. Leggi la nostra intervista completa a Marco Amelia.