Amelia: “Abbiati mi soffiò il posto e non capii” | ESCLUSIVA”

Amelia: “Esperienza al Milan una delle più importanti in carriera”

Marco Amelia, ex portiere del Milan, ha parlato direttamente ai nostri microfoni riguardo la sua esperienza in rossonero. In particolar modo, ha detto delle parole sul posto da titolare che gli venne soffiato da Christian Abbiati. ““Sì, i rimpianti del Milan sono questi, io l’ho sempre detto. Quando sono andato al Milan sono andato con l’intenzione di giocare e perlopiù l’ho fatto, perché ho giocato sempre ogni anno molte partite. Era arrivato un momento che avevo preso anche il posto da titolare poi non so neanche per quale motivo, dopo 9-10 vittorie e una sconfitta, è ritornato Christian in porta. Fra l’altro senza che nessuno mi dicesse nulla. Però ecco il rimpianto è solo questo, perché poi per me l’esperienza al Milan è stata una delle più importanti della mia carriera.” Leggi la nostra intervista integrale a Marco Amelia.