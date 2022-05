Ambrosini: “Il Milan ha saputo superare tante difficoltà in questa stagione”

Massimo Ambrosini, ex calciatore rossonero, ha rilasciato delle dichiarazioni sul Milan dopo la grande vittoria contro il Verona

Intervenuto ai microfoni di 'DAZN' nel post partita di Verona-Milan, Massimo Ambrosini ha parlato della squadra di Stefano Pioli. Queste le dichiarazioni dell'ex capitano rossonero: "Io vedo grande coraggio in questo Milan. Poi va detto che in questa stagione il Milan ha dovuto fare a meno del suo leader in difesa, cioè Kjaer, al suo leader a tutto campo, cioè Kessie che non ha ripetuto la scorsa stagione, e poi ha avuto poco Ibrahimovic, ma nessuno si è mai lamentato. I rossoneri hanno saputo superare le difficoltà".