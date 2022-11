Ambrosini: “Milan, puoi aprire un ciclo: ecco cosa serve per farlo”

Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan , ha parlato in esclusiva a 'Tuttosport' oggi in edicola. In merito alla possibilità che la squadra rossonera, che nel maggio scorso ha vinto il 19° Scudetto , possa aprire un ciclo imperniato sui propri giovani di talento, Ambrosini ha risposto quanto segue.

"Certo. Anche perché Paolo Maldini e Stefano Pioli hanno mantenuto sempre alta l'asticella dell'ambizione. Per creare un ciclo ci vogliono, oltre all'ambizione, pure serietà, progettualità e mentalità. E questa squadra è pronta per competere per più anni, che è la base per restare in alto". Milan, ce l'avevi in pugno! Ora sulle sue tracce c'è l'Inter.