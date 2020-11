Albertosi: “Milan? Può vincere lo scudetto, ma c’è un problema” | News

Ultime Notizie Milan News: le parole di Albertosi

MILAN NEWS – Ricky Albertosi, ex portiere del Milan, nell’intervista rilasciata a tuttomercatoweb.com, ha parlato del momento che sta attraversando la squadra di Pioli. Ecco cosa ha detto: “Contro il Verona non mi è sembrato male, rispetto alla partita col Lille è stato un altro Milan e aveva di fronte un Verona che nel primo tempo ha giocato benissimo. I rossoneri hanno sprecato tante occasioni da gol ma il pari è giusto. Il Verona non meritava di perdere. Se Ibra avesse segna il rigore allora poteva cambiar tutto, c’era tempo per vincere. davvero forte Silvestri, tanti interventi decisivi e sui gol non poteva farci nulla”.

Sul possibile scudetto: "Col fatto che dietro non corrono, può starci. Tra le big ieri hanno vinto solo Roma e Napoli. Le altre si sono fermate. È un campionato equilibrato e ripeto, ci sta che il Milan possa vincerlo. Cosa può mancare? Bisogna che Ibrahimovic resti sempre così altrimenti viene a mancare un pezzo da novanta. Calci una botta in avanti, lui la prende o la spizzica qua e là, fa salire la squadra, segna. Davanti è il 50% dell'attacco, da solo. Prenderei un forte difensore perchè a volte in difesa ballano. Romagnoli è importante però in Europa League col Lille non ha giocato bene, ha causato il rigore ingenuamente. Non puoi spingere un attaccante che ha le spalle alla porta. E' stato però, è vero, fermo tanto e questo va sottolineato".