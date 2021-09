Albertini su Tonali: “Ha sempre avuto talento, ora c’è anche carattere”

Demetrio Albertini, ex centrocampista del Milan, ha rilasciato delle dichiarazioni nei confronti di Sandro Tonali: ecco le sue parole

Intervenuto ai microfoni del 'Corriere della Sera', Demetrio Albertini ha speso delle parole su Sandro Tonali. Questo il pensiero dell'ex centrocampista del Milan sul classe 2000. "Il talento ce l'ha sempre avuto, ora c'è anche il carattere. San Siro è San Siro, il Milan è il Milan, non è facile arrivare a vent'anni con quelle aspettative. Un anno di ambientamento era fisiologico. Ora vedo in lui l'atteggiamento giusto, la giusta personalità. Ma deve continuare così, sapendo che non sarà facile: la continuità deve essere il suo obiettivo". Ecco le parole di Stefano Pioli alla vigilia di Liverpool-Milan.