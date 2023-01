Albertini: “Spero che il Milan vinca, anche se ha perso sicurezza”

Demetrio Albertini, ex calciatore del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla Supercoppa e alla sua speranza per l'esito

Milan, le parole di Demetrio Albertini sulla Supercoppa Italiana

"Il calcio italiano ha grande appeal all'estero. C'è il Milan che è la squadra italiana più titolata a livello internazionale e anche la più conosciuta. Il derby non è una gara come le altre, in una finale ancora di più. Spero che il Milan possa alzare questa coppa. Momento difficile? Bisogna mettere da parte tutto e pensare solo a questa gara. Magari gli ultimi risultati hanno tolto un po' di sicurezza al Milan, ma i rossoneri devono pensare solo a stasera e continuare il suo percorso di crescita".