Albertini: “Ecco la differenza tra questo Milan e quello del 1999”

Demetrio Albertini, ex calciatore rossonero, ha parlato della differenza tra il Milan attuale e quello dello scudetto del 1999. Queste le dichiarazioni rilasciate all'evento 'It's Padel Time', organizzato da Banca Generali presso l'hotel 'Gallia' di Milano .

"Il Milan attuale è ad inizio ciclo mentre nel 1999 eravamo più maturi. Non arrivavamo da anni meravigliosi ma avevamo già vinto tanto e quindi sapevamo come gestire i momenti difficili. La gestione delle partite finali quando nessuno ti accredita per lo scudetto è la similitudine fra il 1999 ed oggi. La cosa che ci accomuna è che noi andammo a giocare a Perugia mentre quest'anno l'ultima sarà a Sassuolo con la consapevolezza di guardare solo a noi stessi senza aver bisogno di sentire la radiolina per vedere cosa fanno da altre parti".