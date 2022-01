Albertini: “Mi spiace non vedere Vlahovic accostato al Milan. Su Origi…”

Demetrio Albertini, ex centrocampista del Milan, ha fatto il punto sull'attacco del Milan. Ecco i consigli di calciomercato

Demetrio Albertini , ex centrocampista del Milan, ha fatto il punto sull'attacco del Milan. Ecco i consigli di calciomercato ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport': "Mi piacerebbe una punta alla Dušan Vlahović, giovane e da 20 gol a stagione. Confesso che un po’ mi spiace non vedere il Milan accostato a giocatori di questo tipo ".

Albertini sul 'piano B' per il Milan che non sia Vlahović: "Dobbiamo fare tesoro del Milan che teneva campioni come Jean-Pierre Papin in tribuna. Ora è il Milan a dover puntare su attaccanti così, forti ma chiusi nel loro club. Penso a Divock Origi del Liverpool: in Serie A segnerebbe parecchio. E gli Scudetti si vincono grazie ai bomber, ve lo dice un centrocampista ...".