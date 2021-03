Albertini: “Il Milan non è in crisi. Ha giocato gare eccellenti” | News

Albertini parla del momento del Milan

Demetrio Albertini, ex centrocampista del Milan, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Albertini ha parlato del momento delicato della squadra di Pioli dopo la sconfitta contro il Napoli.

“Ho fiducia nella ripresa del Milan perché, risultati a parte, non vedo una squadra in crisi di gioco. Ha giocato partite eccellenti, l’ultima la settimana scorsa a Manchester. Può succedere che i risultati non ti premino e al Milan è successo tutto insieme: ma resta secondo meritatamente, è stato e può essere ancora la sorpresa positiva. E poi, ripeto, è in queste situazioni che si costruiscono le vere squadre e i veri giocatori: è un momento formativo, da qui può davvero nascere un grande gruppo”. Albertini, inoltre ha parlato della possibilità di credere ancora nello scudetto.