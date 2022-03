Albertini: “Ci sono tutti gli ingredienti per restare in testa fino alla fine”

Demetrio Albertini, ex centrocampista rossonero, ha rilasciato delle dichiarazioni sul Milan impegnato nella corsa scudetto

Intervenuto ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport', Demetrio Albertini ha parlato della lotta scudetto in cui è coinvolto anche il Milan. Queste le sue dichiarazioni: "Penso sia difficile che la lotta per il titolo si decida in anticipo, vedo piuttosto una corsa punto a punto tra le prime tre. Ma dico anche che nel Milan adesso ci sono tutti gli ingredienti giusti per restare in testa fino alla fine. Aria di allungo? Guai a pianificare, sarebbe controproducente. Il concetto è semplice: sei primo e hai dei punti di vantaggio, devi solo pensare a vincerle tutte. In questo modo sei sicuro di arrivare davanti. E' il pensiero che guidava il mio Milan, sarà lo stesso ora".