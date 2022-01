Agente Botman: “Lo scoglio più grande è convincere il Lille” | News

Francesco Miniero, rappresentante di Sven Botman, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito all'interesse del Milan sul difensore del Lille

Intervenuto ai microfoni di 'calciomercato.it', Francesco Miniero , rappresentante di Sven Botman , ha rilasciato delle dichiarazioni sul futuro del difensore olandese. Queste le sue parole: "Parliamo di uno dei difensori centrali più forti del mondo, non solo d'Europa, considerando anche l'età. Non so chi in Italia possa permettersi un giocatore del genere, credo che il costo possa superare anche i 30 milioni, poi per le richieste tocca al Lille. Il ragazzo sta facendo davvero bene, se poi le pretendenti sono tante, il prezzo può lievitare ancora di più. Ad oggi, considerando l'importanza del calciatore e la necessità dovuta all’infortunio di Kjaer, l'unico a poter provare ad acquistarlo a gennaio in Italia è il Milan".

Non solo il Milan: "Il Milan è un club interessato come altri, ma come andrà a finire non lo so. I rossoneri sono uno dei tre club più importanti del mondo, lo dice la storia, però il Lille sta disputando anche la Champions League. Rifiutato il Newcastle? Credo sia una sciocchezza. Lo scoglio più grande è convincere il Lille. Il Newcastle è un club importante, che gioca in un campionato importante come la Premier. Vero che la sua situazione in classifica è rischiosa, ma vediamo cosa succederà in questi 24 giorni. Ripeto, il Milan è un club molto interessato, prima dell'infortunio di Kjaer lo era già, figuriamoci ora. A gennaio però portare via un giocatore del genere è molto difficile".