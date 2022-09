Adani: “Il Milan ha fatto una partita di collettivo, ha due p***e così” | News

Intervenuto nel corso della 'Bobo Tv', Daniele Adani ha parlato di Milan-Napoli. Queste le sue parole: "Il Milan ha fatto una partita di collettivo, senza Leao che sposta del 50%. Il Milan però trova un gol dopo una stupenda azione del collettivo. Il Milan ha due p***e così. Theo Hernandez ha lavorato anche per Leao . Pioli mette Krunic per pareggiare il centrocampo del Napoli. Zielinski , insieme a Lobotka e Anguissa , fanno il centrocampo più forte d'Italia. Con loro che palleggiano, attirano e scaricano, Pioli aveva bisogno di Krunic . Fa il finto esterno e si stringe un po', cosa succede? La fascia la lascia a Theo e il Milan ha fatto gol. Lavorato ed eseguito".

"Il Milan meritava di più", prosegue Adani. "Pioli è stratega, poi dopo uno può dire 'avrei fatto giocare quello o non quello', ma il Milan fino al 90esimo ha preso una traversa. Anche quell'azione è stata costruita, però Kalulu è arrivato sul lato debole a chiudere. Ieri abbiamo visto due squadre che hanno giocato a calcio. Chi ha perso dice 'siamo arrabbiati', non delusi. E' diverso. Le scuse nessuno le trova. Il Napoli non ha giocato con dieci uomini in area di rigore. Entrambe ripartivano. Chi dominava creava le condizioni per tenerti basso e creare occasioni. Il gol di Simeone nasce da Simeone. Simeone quando lavora quella palla e rientra sul campo, ha un centrale in ritardo. Lui lavora bene la palla e scarica la palla, e la chiama. Quella partita l'abbiamo vista senza Osimhen e Leao: cosa chiedere di più?", conclude Adani. Milan, le top news di oggi: le condizioni di Calabria e Theo. Novità San Siro.