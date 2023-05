Abboud: “Convocheremo Adli nell’Algeria quando tornerà al suo livello”

Salah-Bey Abboud, vice allenatore dell'Algeria, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla convocazione di Yacine Adli del Milan

Salah-Bey Abboud, allenatore in seconda dell'Algeria, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'DZ News' in merito alla possibile convocazione di Yacine Adli, centrocampista del Milan, sostenendo come il rossonero verrà chiamato a rappresentare la Nazionale quando tornerà ai suoi livelli. Di seguito le sue parole a riguardo.