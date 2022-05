Abbiati: “Donnarumma? Ha vinto, ma l’obiettivo del Psg era la Champions”

Chistian Abbiati, ex portiere del Milan, ha parlato del motivo dell'addio di Gianluigi Donnarumma. Fretta di vincere? Lo ha fatto, però...

Chistian Abbiati , ex portiere del Milan, ha provato a spiegare i motivi dell'addio di Gianluigi Donnarumma . A suo avviso il classe 1999 aveva fretta di vincere e ha portato a termine la sua missione, vincendo il campionato con il Psg. L'obiettivo stagionale dei francesi era però un altro: visto la campagna acquisti faraonica il pensiero era quello di vincere la Champions League . Queste le dichiarazioni rilasciate a 'SportWeek'.

"Io non me ne sarei andato perché Milano è la mia città ed ero già in una grande squadra. Forse Donnarumma aveva fretta di vincere. C'è riuscito anche se l'obiettivo era la Champions League. Ha dovuto dividere la porta con Keylor Navas ma la sua scelta va rispettata".