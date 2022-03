Napoli-Milan, Ibrahimovic verso il recupero: le ultime | News

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, potrebbe andare in panchina nella partita contro il Napoli. Ecco le ultime sullo svedese

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, può essere convocato per la partita contro il Napoli. A dirlo il giornalista Peppe Di Stefano nel collegamento consueto da Milanello con Sky Sport. Ecco cosa ha detto: "Lo svedese ha lavorato sul campo in maniera differenziata, ma ha svolto il lavoro personalizzato in campo nel riscaldamento, e poi si è unito alla squadra. I segnali pare che siano davvero positivi. Poi chiaramente bisognerà capire... È un ragazzone di più di 40 anni che non gioca da 6 settimane e che ha avuto problemi fisici. Non è utopia pensare alla panchina di Ibrahimovic per Napoli. Decisivo sarà la reazione del suo fisico oggi e capire se domani si unirà alla squadra nell'allenamento di rifinitura: partirebbe dalla panchina, avrebbe pochi minuti nelle gambe, ma la novità sarebbe quella di Ibra in gruppo in vista della partita contro il Napoli. Sarà decisiva la reazione del suo fisico e se parteciperà alla rifinitura di domani alla vigilia del match contro i partenopei".