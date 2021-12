Milan-Salernitana, Pellegri esce per infortunio: entra Krunic

Pellegri, attaccante del Milan, è uscito per infortunio nel match contro la Salernitana: la gara si sta giocando in questi minuti a San Siro

Che sfortuna per Pietro Pellegri. L'attaccante, alla prima da titolare, è uscito per infortunio al 15 minuto del primo tempo. Al suo posto Rade Krunic e non Zlatan Ibrahimovic: chiaro l'intendo di Stefano Pioli di preservare lo svedese in vista della gara contro il Liverpool. Continua a seguire con noi il live di Milan-Salernitana