Corsa Champions, la Roma perde Veretout: i tempi di recupero

Roma, infortunio per Veretout

Tegola per la Roma in vista della volata per un posto in Champions e per la fase finale dell‘Europa League. Come viene riportato dall’ANSA, infatti, Jordan Vereout contro la Fiorentina ha riportato una lesione al flessore della coscia destra.

Non è ancora chiara l’entità della lesione, ma dovrebbe essere di secondo grado. Fonseca perderà Veretout -uno dei centrocampisti più importanti il tecnico – per circa un mese. Un finale di stagione pieno di defezioni per la volata Champions, visto che anche il Milan ha diversi problemi da risolvere. Intanto ecco la nostra ESCLUSIVA con Amelia: “Quanti scherzi al Milan!”