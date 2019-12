Ibrahimovic, ecco quale potrebbe essere il numero di maglia

ULTIME MILAN – Ieri sera era arrivata l’ufficialità del ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan, dopo lunghissime settimane di attesa. Adesso ovviamente c’è l’attesa per la presentazione e per il ritorno in campo con la maglia rossonera dello svedese. I tifosi sono impazienti e soprattutto curiosi, anche di conoscere quale sarà il numero di maglia di Ibra, magari per comprare già la maglietta. Le possibilità sono il vecchio caro 11, al momento però occupato da Fabio Borini, o un nuovo numero. Nel caso in cui Borini non dovesse essere ceduto prima della prima convocazione di Ibra, allora lo svedese potrebbe prendere, secondo Alessandro Alciato, il numero 21. Questione di dettagli comunque. Ciò che conta è che Ibra sia ormai di nuovo un giocatore rossonero. Per le reazioni dei tifosi… Continua a leggere >>>

