Graziani: “Sono sicuro che Ibrahimovic e Piatek possano convivere”

ULTIME MILAN – L’arrivo di Zlatan Ibrahimovic ha risollevato il Milan, ma ha tagliato fuori Krzysztof Piatek, attaccante polacco classe 1995 che nella prima parte di stagione ha avuto non poche difficoltà. I due, secondo Stefano Pioli, non sembrano poter coesistere in campo. La pensa in maniera decisamente diversa invece Francesco Graziani, ex attaccante, che ai microfoni di Radio Sportiva si è detto incuriosito dalla possibile coppia. Ecco le sue dichiarazioni a riguardo: “Fossi il Milan non mi priverei di Piatek. Sono convinto che, soprattutto in un 4-4-2, lui e Ibrahimovic possano coesistere, ma sono altrettanto convinto che i rossoneri stiano cercando un acquirente per motivi economici e tecnici”.

